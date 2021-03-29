"Добровольно прибыл под конвой": Сергея Митрохина задержали в ОВД "Тверское"

Депутата Мосгордумы от "Яблока" Сергея Митрохина задержали, когда он пришел в ОВД "Тверское", передает "МБХ медиа".

Митрохин пришел в отдел полиции по обязательству о явке, которое с него взяли 17 марта. По его словам, полицейские сказали ему, что самостоятельно в суд он ехать не может, поскольку на него составлен протокол по статье, предусматривающей арест, поэтому он должен быть под конвоем.

"Я добровольно прибыл под конвой, такая история", - заключил Митрохин.

Когда именно состоится заседание суда, пока неясно.

17 марта Митрохина задержали у здания Совета Федерации, когда там проходила акция под названием "Пикет бомжей". Это была отсылка к словам сенатора Людмилы Нарусовой, которая 2 марта пожаловалась на то, что у здания Совфеда она видит "каких-то маргинальных людей", стоящих в пикетах "с непонятными требованиями", и это ей неприятно.

После этого задержания на Митрохина составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Перед этим на него составили еще один протокол по той же статье из-за постов об акции протеста 23 января. 18 марта депутата оштрафовали на 300 тысяч рублей.