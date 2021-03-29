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13:27

"Отказался смотреть лекцию, назвав ее идиотской": Навальный рассказал о своих тюремных выговорах

фото ЗакС политика "Отказался смотреть лекцию, назвав ее идиотской": Навальный рассказал о своих тюремных выговорах

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №2 Покрова, опубликовал новый пост в Instagram, рассказав на сей раз о том, какие за всё время пребывания внутри пенитенциарной системы он получил выговоры.

Помимо того, что оппозиционера с самого начала признали "склонным к побегу", сразу после этапа он получил сначала 4 выговора в СИЗО "Кольчугино", а потом ещё шесть - в покровской ИК. Всё это совокупно за 4 недели.

Кроме того, на рассмотрении специальной комиссии ФСИН, дающей оценку действиям Навального, находятся, по его словам, ещё 20 рапортов.

"Включая такие, как:

- Встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем"

- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем"

- Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской

- На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)

Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать".

В целом Навальный не теряет духа, невзирая на обострившиеся проблемы со здоровьем.

Накануне российские врачи и общественные деятели написали коллективное письмо с призывом как можно более быстрее оказать помощь оппозиционеру.

Кроме того, в этот же день, 28 марта, в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области заявили, что они пообщались с Навальным в колонии: их он попросил оказать содействие в получении хотя бы обезболивающих уколов.

О том, что у Навального ухудшилось здоровье, стало известно 24 марта: соратники оппозиционера известили о сильных болях в спине и ноге, которые он испытывает. Супруга политика Юлия потребовала, чтобы её мужу незамедлительно оказали требуемую помощь.

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