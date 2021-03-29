Четыре депутата ЗакСа заявились на праймериз ЕР

Депутаты парламента Петербурга Елена Киселева, Галина Назарова, Алексей Макаров и Михаил Барышников в понедельник, 29 марта, подали документы для участия в предварительном голосовании "Единой России", сообщили в партии.

Все четверо намерены переизбираться по одномандатным округам, по которым шли в ЗакС в 2016 году. Так, Киселева будет участвовать в предварительном голосовании по округу № 25 (Колпинский район).

Назарова идет по округу № 14. В состав этой территории входят муниципалитеты Калининского района: № 21, "Прометей" и часть "Гражданки". Макаров - по округу № 20, большая часть которого приходится на Московский район (МО "Московская застава", "Новоизмайловское" и "Пулковский меридиан"). Кроме того, в состав избирательной территории входит часть МО "Автово" (Кировский район). Барышников подал документы по округу № 19. Это весь Петродворцовый и западная часть Красносельского района.

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

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