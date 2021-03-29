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29 марта, 16:32

"Думай о будущем и спокойствии близких": Студентов РГСУ предостерегли от участия в протестах

фото ЗакС политика "Думай о будущем и спокойствии близких": Студентов РГСУ предостерегли от участия в протестах

Студентов, проходящих обучение в Российском государственном социальном университете, уведомили о недопустимости участия в несанкционированных уличных акциях протеста, рассказал в беседе с "МБХ медиа" глава "Альянса учителей" Даниил Кен.

"В РГСУ на сайте у студентов есть возможность зайти в личный кабинет. Сейчас перед заходом в личный кабинет там появляется уведомление в таком пропагандистском оформлении и пропагандистского содержания, где можно прочитать дикую вещь, что даже если ты был просто рядом или шел мимо митинга, то твое участие докажут и тебя все равно будут судить", - сообщил о ситуации Кен.

На баннере, отображающемся на сайте вуза при входе в личный кабинет, имеется следующая табличка: "Думай о своем будущем и спокойствии своих близких". Примечательно, что для авторизации сначала необходимо поставить галочку напротив строфы "Я ознакомлен".

Похожая ситуация складывается и в Сургутском политехническом колледже, добавил Кен: там учащихся тоже предостерегают от участия в митингах.

"Там каждого обучающегося просят поставить подпись, что его предупредили об ответственности. И учитель, проводящий инструктаж, должен тоже расписаться за каждого обучающегося, которого проинструктировал", - резюмировал руководитель "Альянса учителей".

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