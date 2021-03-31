Совфед одобрил закон об обнулении президентских сроков Путина

Совет Федерации одобрил законодательную инициативу, позволяющую Владимиру Путину претендовать ещё на два президентских срока, передает "Эхо Москвы".

Согласно одному из положений обновлённой Конституции ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост главы государства, применяется к действующему руководителю страны без учета его прежних президентских сроков.

То есть Путин получает право баллотироваться в президенты ещё два раза и в случае успеха оставаться у власти вплоть до 2036 года. К тому времени ему будет 83 года.

Кроме обнуления сроков Путина в документе прописаны дополнительные требования к кандидатам в президенты. Кроме того, что это должен быть гражданин России не моложе 35 лет, не менее 25 лет он должен постоянно прожить в России, не иметь когда-либо иностранного гражданства или вида на жительство. Последнее правило не будет распространяться на жителей территорий, принятых в состав РФ, например, Крыма.