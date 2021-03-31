Макаров заявил, что депутаты ЗакСа хотят проведения праймериз ЕР на участках

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 31 марта в очередной раз напомнил, что выступает за проведение предварительного голосования "Единой России" не только в электронном, но и в очном формате. Спикер ЗакСа отметил, что эту позицию разделяют его коллеги.

- Все настаивают на том, что должен быть не только электронный способ, но и участки, - продолжил Макаров. - Мы как будем голосовать в сентябре 2021 года? Бюллетенями. Соответственно, депутаты Законодательного собрания на этом настаивают - чтобы [победителей праймериз определяли] тоже бюллетенями.

Спикер посетовал на то, что у народа и так слишком много проблем, а людей ещё просят зарегистрироваться на портале "Госуслуги", чтобы они смогли принять участие в праймериз.

- Это позиция абсолютно всех депутатов Законодательного собрания - чтобы как можно больше людей пришло и проголосовало, - добавил он.

Макаров заявил, что все депутаты ЗакСа будут подавать документы для участия в праймериз по выдвижении кандидатов в новый созыв городского парламента и Госдумы. Спикер рассказал, что уже 64 кандидата подали документы для участия в предварительном голосовании по Заксобранию и 34 - по Госдуме.

Отметим, что на сайте праймериз "Единой России" пока представлена другая информация. По данным ресурса, на 31 марта 20 человек зарегистрировались для участия в праймериз в ЗакС и 26 - в Госдуму.

Сергей Еремеев

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