18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:55

Годовые расходы бюджета фонда Ролдугина оказались меньше стоимости купленных им за 6 млн евро скрипок

фото ЗакС политика Годовые расходы бюджета фонда Ролдугина оказались меньше стоимости купленных им за 6 млн евро скрипок

Некоммерческая организация "Возрождение традиций" Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина, базирующаяся в Петербурге, в 2020 году израсходовала 443,6 млн рублей: данная сумма - в несколько меньше стоимости четырех скрипок, которые были приобретены организацией за тот же период, делится "МБХ медиа".

Как указано в размещенной на сайте Министерства юстиции финансовой отчётности, в прошлом году из бюджета фонда 416,6 млн рублей ушло на покупку "инвентаря и иного имущества". На "целевые мероприятия" потратили ещё 12,3 млн рублей; в 5,7 млн рублей обошлось содержание аппарата управления фонда, наконец, 9 млн рублей указаны в графе "прочие расходы".

Обозначенные расходы оказались значительно меньше стоимости пяти скрипок, купленных фондом в 2020 году.

Baza, ссылаясь на Importgenius, сообщала, что в декабре "Возрождений традиций" приобрёл четыре антикварные скрипки XVIII века совокупной стоимостью 6 млн 527 тысяч евро. В случае, если товар был оплачен 2 декабря (это дата поставки) по текущему курсу 91,3 рубля за один евро, то за четыре музыкальных инструмента фонд мог отдать практически 596 млн рублей. Соответственно, данные расходы на 179 млн рублей больше тех, о которых НКО Ролдугина отчиталась в Минюсте.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:19 Шлосберг рассматривает вариант с выдвижением в ГД от московского округа

13:55 Годовые расходы бюджета фонда Ролдугина оказались меньше стоимости купленных им за 6 млн евро скрипок

13:51 Находящегося в "Матросской тишине" бывшего сенатора Шпигеля госпитализировали

13:39 ЗакС отказался защищать от застройки сквер в Кузнечном переулке

13:28 Участок в парке Малиновка единороссы не захотели переводить в статус ЗНОП

13:24 ЗакС вернул в ЗНОП участки в парке Интернационалистов

13:21 Муринский парк и Ржевский лесопарк решили защитить от застройки

13:17 Макаров заявил, что депутаты ЗакСа хотят проведения праймериз ЕР на участках

13:16 В Выборге за 20 млн рублей законсервируют дом Говинга

12:50 В Москве задержали мужчину, "продававшего" губернаторский пост за 35 млн долларов

12:47 Митянина: Общеобразовательным учреждениям Петербурга не хватает 30 тысяч мест

12:22 Устроившим факельное шествие против Роскомнадзора активистам "Весны" грозит до 10 суток ареста

12:06 Прокремлевский политолог Марков видит в коронавирусе залог успеха единороссов

12:02 За год в Петербурге привлекли к ответственности более 100 митинговавших несовершеннолетних

11:53 Митянина: На Avito за год дважды размещали объявления о продаже детей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru