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14:35

В Москве задержали ещё одного участника акции 23 января, подозреваемого в распылении газа в строну ОМОНа

фото ЗакС политика В Москве задержали ещё одного участника акции 23 января, подозреваемого в распылении газа в строну ОМОНа

Столичные правоохранители задержали очередного фигуранта дела о применении насилия в отношении силовика в ходе протестной акции 23 января, уведомляет "ОВД-Инфо". На сей раз в руки полиции попался Александр Федеряков.

Мужчину заподозрили в распылении перцового баллончика в сторону бойцов ОМОН на мероприятии. Супруга задержанного, в свою очередь, уверяет, что её муж не совершал ничего противоправного.

Сегодня утром к Федеряковым пришли с обыском: в квартире в это время находились маленькие дети. У мужчины изъяли телефон и электронные носители, после чего его увезли на допрос в Следственный комитет.

Следует напомним, что постфактум январских протестов не менее 10 человек стали фигурантами разбирательств о применении насилия к правоохранителям, в то же время ни один силовик не был привлечен к ответственности за насилие в отношении протестующих. 

В Петербурге в ходе несогласованного митинга, почти сразу переросшего в шествие, произошло несколько столкновений с полицией. В акции участвовали, по оценкам ЗАКС.Ру, около 20 тысяч человек, из которых задержали несколько сотен.

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