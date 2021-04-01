Надежда Тихонова предложила запретить продажу одноразовой посуды, пакетов и ушных палочек

Депутат Заксобрания от "Справедливой России" Надежда Тихонова разработала законопроект о запрете на одноразовую пластиковую посуду и оборот товаров из неперерабатываемого пластика, сообщили представители фракции.

Если петербургский ЗакС поддержит эту инициативу, документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Тихонова предлагает установить запрет или ограничение производства товаров и упаковки из пластика, которые нельзя разделить и переработать после использования. Также она предлагает заменить одноразовые товары многоразовыми: к примеру, делать бутылки, которые можно будет вернуть на завод для вторичного использования.

В законопроекте Тихонова предлагает с 2025 года запретить продажу одноразовых товаров из полимерных и комбинированных материалов, в том числе: одноразовой посуды, пластиковых и композитных одноразовых контейнеров для еды, одноразовых столовых приборов, лент, палочек от воздушных шаров, коктейльных трубочек для напитков, полиэтиленовых пакетов-маек толщиной менее 50 микрон, ушных палочек на пластиковой основе. Полный перечень, по задумке депутата, должно установить правительство России, также регионы смогут составлять перечни на своем уровне. Следить за исполнением новых норм может Минпромторг. Как планируется наказывать нарушителей в случае принятия закона, будет определено дополнительно, отдельным законопроектом о поправках в КоАП.

В законопроекте прописан ряд действий, которые следует предпринять, чтобы подготовиться к запрету одноразовых товаров из неперерабатываемого пластика. Так, правительству РФ, согласно документу, нужно будет разработать и утвердить критерии всех товаров, которые подлежать запрету, разработать для производителей список пластиков, изделия из которых можно утилизировать современными способами и создать реестр доступных технологий по переработке пластика. С 2023 года Тихонова предлагает запретить захоронение отходов от товаров, в состав которых входят полезные компоненты, без предварительной сортировки – это позволит уже в ближайшее время уменьшить количество пластмассовых изделий, направляемых на полигон. А с 2025 года – запретить на рынке оборот товаров из пластика, который не подлежит переработке.

В пояснительной записке Тихонова сослалась на опыт стран Евросоюза, Беларуси, Грузии, Казахстана, Украины, Великобритании, США и других. Основным способом формирования списка одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров она называет анализ пластикового загрязнения побережий. Она указала на то, что по данным ООН, более 80% мусора в океане – это пластик, и в России тоже есть проблема с загрязнением окружающей среды пластиком.

"Считаю, что мы не можем себе позволить и дальше плодить отходы, которые не подлежат переработке и могут быть направлены либо на полигон для захоронения, либо на сжигание. Вкладывая огромные средства бюджета в субсидирование строительства объектов по переработке отходов, мы должны контролировать номенклатуру имеющихся на территории страны отходов. Только тогда мы сможем достичь тех целей, которые установлены Национальным проектом "Экология", - считает Тихонова.

Она подчеркнула, что следует мотивировать производителей для перехода на перерабатываемые многоразовые товары до того, как применять запретительные меры. По ее словам, можно пересмотреть срок установления запретов и выбрать другой вместо предложенного ей 2025 года.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.