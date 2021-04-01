Рахова заявилась на праймериз и в Госдуму, и в ЗакС

Депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Рахова в четверг, 1 апреля, подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по выдвижению кандидатов в городской и федеральный парламенты, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Единоросс намерена участвовать в думских праймериз по Северо-Восточному округу № 214. Ранее здесь уже заявились генеральный директор консалтинговой фирмы "ААА+" Александр Абрамян, президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин, служащий ГАТИ Сергей Попов и юрист Евгений Федоришин.

В ЗакС Рахова пожелала переизбираться по своему 7-му округу. На праймериз по этой территории уже заявились председатель Совета муниципальных образований и глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов, а также индивидуальный предприниматель Илья Чернецкий.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" продлится до 29 апреля. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая.

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