В Петербурге начался весенний призыв: в армию должны отправиться свыше 2,5 тысяч юношей

Начиная с сегодняшнего дня, 1 апреля, в городе на Неве стартовала весенняя призывная кампания, в рамках которой служить отправятся 2,6 тысячи новобранцев, проинформировали в Смольном.

Во всех районах призывные пункты прошли санитарную обработку от коронавируса, причем, указывается, что все молодые люди будут обязательно будут тестированы на COVID-19. Если у кого-то заболевание будет обнаружено, то инфицированный отправится на карантин.

Работа призывных пунктов завершится 15 июля.

Ожидается, что порядка 20% новобранцев будут иметь высшее образование. Из них часть отправят в научные роты, функционирующие при Военно-учебном научном центре "Военно-морской академии имени Кузнецова", в Военно-медицинской академии имени Кирова, в Военной академии связи имени Будённого и в Военной академии материально-технического обеспечения.

Некоторые призывники вытянут "счастливый билет" и поедут проходить службу в Москву - в элитный Президентский полк.