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19:17

Znak: Дмитрий Гудков баллотируется в Госдуму от партии "Яблоко"

фото ЗакС политика Znak: Дмитрий Гудков баллотируется в Госдуму от партии "Яблоко"

Политик Дмитрий Гудков намерен баллотироваться в Госдуму от партии "Яблоко", пишет Znak.com со ссылкой на зампредседателя партии Ивана Большакова.

Источники издания еще в 2020 году говорили о подобной возможности. Тогда сообщалось, что руководство "Яблока" выдвигало политику ряд требований, таких как поддерживать позицию партии по ситуации в Крыму, поправкам к Конституции, а также меморандум "Яблока". Также от Гудкова, по сведениям источника, ждали вступления как минимум во фракцию при избрании в Госдуму, а "идеальным раскладом" называли "вступление в партию".

По данным издания, баллотироваться Гудков будет по Тушинскому одномандатному округу в Москве. Большаков отметил, что предварительные договоренности достигнуты, но Гудкову еще нужно заручиться поддержкой московского отделения партии и позднее — делегатов съезда.

Гудков был депутатом Госдумы VI созыва: он был избран во главе списка "Справедливой России" от Рязанской и Тамбовской областей. Работал в комитете по конституционному законодательству и госстроительству, был инициатором 43 законопроектов, из которых принят был только один.

Накануне о намерении выдвинуться в депутаты Госдумы от "Яблока" объявил лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг. Он также рассматривает выдвижение в округе в Москве.

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