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18:25

Почти 90 парков и садов Петербурга закрыли на просушку до мая

фото ЗакС политика Почти 90 парков и садов Петербурга закрыли на просушку до мая

Комитет по благоустройству сообщил о закрытии 87 садов и скверов Петербурга на просушку до 1 мая.

В первую очередь для просушки закрыли территории, имеющие полное ограждение. Ранее уже сообщалось о закрытии части садов и парков, в том числе – Таврического, Овсянниковского сада, Казанского сквера, сада дворца Юсуповых и других. После мониторинга этот перечень был расширен.

Недоступны для посещения до мая будут парк Екатерингоф, Московский парк Победы, Румянцевский сад, Благовещенский сад, Сад Василеостровец, Шкиперский сад, Сад Веры Слуцкой, Березовый сад, Выборгский сад, Малый Ильинский сад, Георгиевский сквер, Петровский парк, сквер Металлист, парк Боевого Братства, Брестский парк, Палевский сад и Пионерский сад. Также рекомендовано пока не гулять в еще 58 садах, скверах и парках, где нет ограждений.

По словам специалистов комитета, минувшая зима оказалась более снежной, чем предыдущая, и активные прогулки в парках могут замедлить восстановление размытых дорожек. В Смольном допустили, что парки будут открываться поэтапно до 1 мая.

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