"Растут тарифы": Летний отдых в Крыму подорожал на 15%

Глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк сообщил о подорожании отдыха в республике: по его словам, путешествие в регион подорожало в среднем на 10-15%, информирует ТАСС.

"В этом году, как и ежегодно, цены повышаются примерно на 10-15%. Это связано с тем, что увеличивается стоимость топлива, растут тарифы на энергоносители, на основные продукты питания", - поделился Черняк.

В то же время, региональные власти не исключают и более ощутимого ценового скачка - до 25%. Собственники отелей уточняют, что вынуждены поднимать стоимость проживания ввиду появления конкурентов и развития новой инфраструктуры. Плюс ко всему, рост цен обусловлен затратами на обеспечение "антиковидной" безопасности.

Руководитель Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в разговоре с ТАСС уточнила, что рост цен был заложен в тарифы еще в конце прошлого года.

Наконец, в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства говорят о рекордном турпотоке, который должен нахлынуть в Крым в текущем году. По сведениям организации, бронирование в ряде мест уже на сегодняшний день превышает 90%.