Лига безопасного интернета Мизулиной просит изучить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета, главой которой является член Общественной палаты Екатерина Мизулина, узрела пропаганду наркотиков в одном из интервью блогера Юрия Дудя и просит МВД изучить, так ли это, информирует ТАСС.

"Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо", - считает чиновница.

В Лиге уверены, что подобные интервью могут негативно отразиться на психике несовершеннолетних и причинить тем самым как духовный, так и физический урон.

Мизулина уточнила, что пропаганда наркотиков запрещена соответствующим законом (ч. 1 ст. 46 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"), а также статей 6.13 КоАП.

В то же время, какое именно интервью Дудя вызвало нарекания, не указывается.

Добавим, что один из наиболее резонансных фильмов блогера - "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят", вышедший в свет год назад, как раз затрагивал тему употребления наркотиков.