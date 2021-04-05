18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:27

Лига безопасного интернета Мизулиной просит изучить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

фото ЗакС политика Лига безопасного интернета Мизулиной просит изучить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета, главой которой является член Общественной палаты Екатерина Мизулина, узрела пропаганду наркотиков в одном из интервью блогера Юрия Дудя и просит МВД изучить, так ли это, информирует ТАСС.

"Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо", - считает чиновница.

В Лиге уверены, что подобные интервью могут негативно отразиться на психике несовершеннолетних и причинить тем самым как духовный, так и физический урон.

Мизулина уточнила, что пропаганда наркотиков запрещена соответствующим законом (ч. 1 ст. 46 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"), а также статей 6.13 КоАП.

В то же время, какое именно интервью Дудя вызвало нарекания, не указывается.

Добавим, что один из наиболее резонансных фильмов блогера - "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят", вышедший в свет год назад, как раз затрагивал тему употребления наркотиков.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12:24 Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

10:43 Экс-главу псковского отделения партии "Родина" Вилкова отправили в СИЗО

10:13 Роскомнадзор продлевает меры по замедлению работы Twitter до 15 мая

9:56 В Петербурге арестовали экс-главу финансового отдела СК, обвиняемого в крупном хищении

4 апреля, 18:04 СК изучает обстоятельства гибели туристов в нацпарке в Коми

4 апреля, 16:58 В Москве задержали мужчину, сидевшего возле мавзолея Ленина с плакатом "Свободу политзаключенным"

4 апреля, 14:42 "Город – наш общий дом": В Петербурге появятся два новых приюта для бродячих животных

4 апреля, 14:06 Беглов обозначил главные события уходящей недели

4 апреля, 12:15 Россияне стали чаще материться в интернете после вступления в силу "запретительного" закона

4 апреля, 10:36 "Растут тарифы": Летний отдых в Крыму подорожал на 15%


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:24 Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

11:59 "Левада-центр"*: Треть россиян считают приговор Навальному несправедливым

11:30 Коронавирус обнаружили у ещё 8646 россиян: плюс 707 заболевших - в Петербурге

11:12 "Им говорят, что всё из-за меня": Фургал рассказал о давлении на близких и угрозах в СИЗО

10:43 Экс-главу псковского отделения партии "Родина" Вилкова отправили в СИЗО

10:13 Роскомнадзор продлевает меры по замедлению работы Twitter до 15 мая

9:56 В Петербурге арестовали экс-главу финансового отдела СК, обвиняемого в крупном хищении

9:27 Лига безопасного интернета Мизулиной просит изучить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

4 апреля, 18:04 СК изучает обстоятельства гибели туристов в нацпарке в Коми

4 апреля, 17:40 Свыше 400 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

4 апреля, 16:58 В Москве задержали мужчину, сидевшего возле мавзолея Ленина с плакатом "Свободу политзаключенным"

4 апреля, 15:58 Петербургский "Лендок" отменил показы фильмов "Артдокфеста"

4 апреля, 14:42 "Город – наш общий дом": В Петербурге появятся два новых приюта для бродячих животных

4 апреля, 14:06 Беглов обозначил главные события уходящей недели

4 апреля, 12:59 Петербург возобновил авиасообщение с Ригой

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru