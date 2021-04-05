Участнику акции "Свободу Навальному" в Петербурге назначили 1,5 года условно за толчок и пинок полицейских

Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник, 5 апреля, приговорил к 1 году и 6 месяцам условного наказания Артёма Попова, задержанного 31 января в ходе несанкционированной акции на тему ареста Алексея Навального и расследования о "дворце в Геленджике", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Попова обвинили в том, что он пнул ногой по ноге одного сотрудника полиции и толкнул руками в спину другого на площади Сенной, куда переместились демонстранты, когда их прогнали с Пионерской площади. Ему вменили ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти).

Одним из пострадавших по делу проходил командир отдельного батальона патрульно-постовой службы Дмитрий Батлаков, который в ходе той акции, направил табельное оружие в сторону протестующих. Суд посчитал, что Попов толкнул полицейского командира и тем самым причинил ему физическую боль и моральный вред.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Его дело рассматривалось в особом порядке. Он сказал, что вёл себя некрасиво по отношению к полицейским, которые выполняли свою работу.

- К оппозиции я отношения не имею. Оказался на митинге из любопытства, - сказал подсудимый суду.

Обвинение просило для Попова два года колонии-поселения, защита - один год условно. Подсудимый и потерпевшие оставили этот вопрос на усмотрение суда.

Смягчающими обстоятельствами суд счёл положительные характеристики Попова и признание им вины. Отягчающих обстоятельств усмотрено не было.

Сергей Еремеев