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14:08

В Петербурге суд оштрафовал освещавшую протест 23 января журналистку "Русской планеты"

фото ЗакС политика В Петербурге суд оштрафовал освещавшую протест 23 января журналистку "Русской планеты"

Петербургский мировой суд решил оштрафовать журналистку "Русской планеты" Анастасию Красильникову за участие в несанкционированном митинге 23 января, информирует "Апология протеста" у себя в Telegram-канале.

Санкция Красильниковой составила 4 тысячи рублей, инкриминируемая статья -  8.6.1 КоАП Петербурга - за нарушение "антиковидного" постановления Смольного.

Защитник журналистки Сергей Локтев сообщил, что у неё с собой была пресс-карта, редакционное задание и соответствующее удостоверение, которые приобщили к материалам разбирательства.

"С вмененным административным правонарушением не согласна, была задержана в связи с журналистской деятельностью", - заявила в ходе заседания Красильникова.

Решение суда адвокат и его подзащитная намерены обжаловать.

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