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16:35

В Смольном ответили на вопросы о перекрытии города во время зимних протестов

фото ЗакС политика В Смольном ответили на вопросы о перекрытии города во время зимних протестов

Петербургским мундепам (41 человек из 27 округов) ответили чиновники Смольного, попытавшиеся объяснить перекрытие города во время зимних протестных акций и происхождение средств, за счет которых это делалось. В официальном документе, который цитирует "Фонтанка", госслужащие ссылаются на постановление КС 2013 года.

"В случаях, когда организаторы или участники публичного мероприятия ведут себя деструктивно, в частности явно намереваются или, более того, совершают какие-либо действия, угрожающие общественному порядку и (или) общественной безопасности, государство во исполнение своей конституционной обязанности... должно использовать все законные средства для недопущения и пресечения проявлений, не отвечающих существу права на мирные собрания", - говорится в бумаге.

При этом, отвечая на вопросы о целевом использовании казенных денег, потраченных в том числе на развозку задержанных, чиновники ограничились словами: "все расходы бюджета осуществляются в рамках бюджетного законодательства".

Отметим, что центр города перекрывали даже в те дни, когда оппозиция не организовывала никаких демонстраций, например, 6 февраля. Самые многочисленные акции прошли 23 и 31 января, в каждой из которых, по оценкам ЗАКС.Ру приняло участие не менее 20 тысяч человек. Акции сопровождались массовыми задержаниями и применением силы к участникам.  В обращении мундепы также упоминали "антитеррористическую" госзакупку комитета по благоустройству с начальной стоимостью 7,55 млн рублей.

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