18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:25

Петербургская полиция ищет мошенников, которым гендиректор нефтяной компании отдал 51 млн рублей

фото ЗакС политика Петербургская полиция ищет мошенников, которым гендиректор нефтяной компании отдал 51 млн рублей

Петербургские правоохранители возбудили уголовное делопроизводство о крупном мошенничестве после заявления 70-летнего генерального директора одной из нефтяных компаний, известили в полицейском главке.

Пенсионер подал заявление в органы накануне, 5 апреля. Ранее в тот же день у него состоялся диалог с неким мужчиной, который, по его словам, ввёл его в заблуждение.

После разговора потерпевший пошёл в несколько отделений банков, где снял крупные суммы денег, а затем встретился с обозначенным гражданином в районе Шпалерной улицы: там он передал злоумышленнику, сидевшему за рулем Mercedes-Benz, 51 млн рублей.

"Со слов заявителя, кто находился в салоне иномарки и его примет он не помнит, ссылаясь на то, что его разум был затуманен", - уточнили в полиции.

Кроме того, мужчина не смог вспомнить банки, в которых снимал деньги.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10:45 Дрозденко подписал закон о переносе столицы Ленобласти в Гатчину

9:27 В Пушкине вандалы испортили памятник погибшим в ВОВ евреям

5 апреля, 14:43 Прокуратура вернула в СК дело экс-руководства карельской ИК-9, усомнившись в видео с пытками

5 апреля, 13:32 Пригожин отказался от очередного иска к Навальному о защите чести и достоинства

5 апреля, 13:17 Сергей Миронов выступил против строительства апарт-отеля на территории стадиона "Калининец"

5 апреля, 12:24 Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

5 апреля, 10:43 Экс-главу псковского отделения партии "Родина" Вилкова отправили в СИЗО

5 апреля, 10:13 Роскомнадзор продлевает меры по замедлению работы Twitter до 15 мая

5 апреля, 9:56 В Петербурге арестовали экс-главу финансового отдела СК, обвиняемого в крупном хищении

5 апреля, 9:27 Лига безопасного интернета Мизулиной просит изучить интервью Дудя на пропаганду наркотиков


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:58 Медики собираются на акцию у стен ИК-2 Покрова: на место приехала глава "Альянса врачей"*

12:35 "Кто отвечает за культуру в городе? Роспотребнадзор или вы?": Резник обратился к Пиотровскому из-за срыва "Артдокфеста"

12:03 В Орле члену федсовета "Открытой России" назначили 30 часов работ из-за поста об акции с фонариками

11:41 Коронавирусом заразились ещё 8328 россиян: в Петербурге - 702 новых случая

11:15 "Найдите в себе силы": Сокуров просит Бондарчука провести "Артдокфест" на площадке "Ленфильма"

10:45 Дрозденко подписал закон о переносе столицы Ленобласти в Гатчину

10:25 Петербургская полиция ищет мошенников, которым гендиректор нефтяной компании отдал 51 млн рублей

9:54 В РФ выявили 81 "британский" и 6 "южноафриканских" штаммов COVID-19

9:27 В Пушкине вандалы испортили памятник погибшим в ВОВ евреям

5 апреля, 20:56 На востоке Петербурга представили просветительский проект "Наследие окраин"

5 апреля, 20:30 Петербургские лимоновцы выразили протест против политики МИД

5 апреля, 19:55 Второй приговор по стычке на Сенной

5 апреля, 19:49 В Петербурге резко снизилась заболеваемость ВИЧ

5 апреля, 19:20 Петербургские чиновники борются с портретом Хармса на стене старинного дома

5 апреля, 18:55 Псковские власти возмущены концертом с нарушениями противоэпидемических правил

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru