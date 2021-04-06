Петербургская полиция ищет мошенников, которым гендиректор нефтяной компании отдал 51 млн рублей

Петербургские правоохранители возбудили уголовное делопроизводство о крупном мошенничестве после заявления 70-летнего генерального директора одной из нефтяных компаний, известили в полицейском главке.

Пенсионер подал заявление в органы накануне, 5 апреля. Ранее в тот же день у него состоялся диалог с неким мужчиной, который, по его словам, ввёл его в заблуждение.

После разговора потерпевший пошёл в несколько отделений банков, где снял крупные суммы денег, а затем встретился с обозначенным гражданином в районе Шпалерной улицы: там он передал злоумышленнику, сидевшему за рулем Mercedes-Benz, 51 млн рублей.

"Со слов заявителя, кто находился в салоне иномарки и его примет он не помнит, ссылаясь на то, что его разум был затуманен", - уточнили в полиции.

Кроме того, мужчина не смог вспомнить банки, в которых снимал деньги.