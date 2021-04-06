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13:59

В Приморском районе возведут три детсада и четыре новых школы

фото ЗакС политика В Приморском районе возведут три детсада и четыре новых школы

Сразу семь новых объектов социальной инфраструктуры появится на территории Приморского района, оповестили в Смольном.

Так, в рамках Адресной инвестиционной программы город собирается возвести четыре школы, две из которых должны по плану сдать уже летом текущего года. Оба учреждения находятся на Шуваловском проспект, и оба готовы принять по 550 учеников. Готовность объектов - 60-70%.

Другую школу с аналогичной заполняемостью постоят в северо-приморской части квартала 56АБ, здание готово на 75%. На Пригородном проспекте появится учебное заведение, рассчитанное на 1600 школьников, комплекс построен на 55%. Обе школы введут в эксплуатацию в 2021 году.

Кроме того, в Приморском районе строятся три детских сада: на Торфяной дороге (460 мест), Пригородном (151 место) и Комендантском проспектах (110 мест).

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