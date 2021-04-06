Малинковича переизбрали руководителем "Коммунистов России" в Петербурге

Первым секретарем петербургского отделения "Коммунистов России" останется Сергей Малинкович, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Такое решение было принято на конференции регионального отделения. Заместителями первого секретаря стали Александр Рахманин и Юрий Савин. Также в состав руководства отделения вошли Михаил Машковцев и Александр Сахаров.

Кроме того, на конференции обсудили участие "Коммунистов России" в выборах в Государственную Думу.

"Главный враг- "Единая Россия" и ЛДПР, главный конкурент- зюгановцы, холодно относимся к эсерам и Яблоку с Дмитриевой", - передали в партии слова из доклада Малинковича.

Всероссийский съезд "Коммунистов России" назначен на день рождения Владимира Ленина, 22 апреля. Он состоится в Москве.

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