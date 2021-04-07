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9:25

Сергей Фургал подхватил коронавирус в СИЗО "Лефортово"

фото ЗакС политика Сергей Фургал подхватил коронавирус в СИЗО "Лефортово"

У экс-руководителя Хабаровского края Сергея Фургала, пребывающего в столичном СИЗО "Лефортово", обнаружили коронавирус, уведомил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

"Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей", - сообщил защитник бывшего управленца.

Диагноз вызывает опасения у адвокатов, в связи с чем они намерены ходатайствовать об изменении меры пресечения для Фургала.

"Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни. Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания", - подытожил Карапетян.

Адвокат и ранее заявлял, что у Фургала могут начаться серьёзные осложнения в случае, если он подхватит COVID-19 в изоляторе: у бывшего краевого главы уже диагностировали болезнь легкого.

Ранее Фургал через членов ОНК передавал, что на него оказывают давление в СИЗО, кроме того, по его словам, угрожают и его близким.

Напомним, что в июле 2020 года сотрудники ФСБ задержали Фургала в Хабаровске и этапировали в Москву, где ему предстоит суд по делу с тяжкими обвинениями. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию убийств в середине 2000-х годов. При этом в Хабаровске он успел заручиться большой поддержкой у жителей, которые прошлым летом и осенью постоянно выходили на митинги в его поддержку.

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