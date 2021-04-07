От клещевого энцефалита привились почти 4 тысячи петербуржцев

Практически четыре тысячи жителей Петербурга сделали прививки от клещевого энцефалита, известили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, в период с 22 марта по 28 марта провакцинировались 3897 граждан, в том числе 1260 детей до 17 лет. В Роспотребнадзоре напомнили о важности завершения всего прививочного курса за две недели до выезда в неблагополучную местность.

Пока что в городе на Неве не было зафиксировано ни одного случая заражения клещевым энцефалитом.

Петербуржцам напомнили: в случае обнаружения насекомого на теле его необходимо осторожно снять, однако предпочтительнее сделать это у врача в поликлинике по месту жительства или в любом травматологическом пункте.