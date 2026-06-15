Беглов: Туризм принес в бюджет Петербурга 800 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года туристическая отрасль с учетом мультипликативного эффекта принесла в бюджет Петербурга свыше 800 млрд рублей, сообщил 15 июня губернатор Александр Беглов во время совещания с членами городского правительства. Это на 15% больше, чем результат 2024 года. Кроме того, за 2025 год Северную столицу посетили 12,5 млн туристов — на 7% больше, чем по итогам прошлого года.

"Количество визитов в Северную столицу растёт каждый год. В 2025 году Петербург посетили 12,5 миллионов гостей — на 7% больше, чем годом ранее. Сохраняется высокий уровень удовлетворенности туристическими услугами. В прошлом году он составил 86%", — цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Глава города добавил, что в Петербурге за 2025 год открылось 10 гостиниц категории от 3 до 5 звезд. Также в рамках Петербургского международного экономического форума власти подписали инвестиционные соглашения, направленные на развитие туристской сферы и создание новых достопримечательностей. В качестве примеров Беглов привел строительство культурно-общественного пространства "Кресты", всесезонный курорт для яхтенного спорта "Санкт‑Петербург Марина" в Горской и проект "Остров фортов" в Кронштадте.

Собравшиеся также обсудили возможности города по развитию инклюзивного туризма. Беглов сообщил, что Ассоциация туроператоров признала Петербург лидером по доступности туристской среды для людей с инвалидностью. Кроме того, в Северной столице ведется работа по организации экскурсий для бойцов специальной военной операции, находящихся на лечении в городе.

Ранее Беглов заявил, что в случае введения ограничений мобильного интернета во время туристического сезона гостей Северной столицы обеспечат разными видами связи, в том числе бумажными картами и путеводителями.

По данным экспертов, увеличение числа туристов в Петербурге в прошлом году произошло за счет внутреннего потока. Количество зарубежных гостей сократилось. При этом Смольный рассчитывает на рост турпотока по итогам 2026 года. Предполагается, что город посетят 13 млн человек — на 5% больше, чем в 2025 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру