Муниципалы Петербурга смогут возвращать полномочия ИКМО у ТИКов

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении поправки, регламентирующего возможность возвращать муниципальным избиркомам (ИКМО) полномочия, ранее переданные территориальным избирательным комиссиям (ТИК), передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

С соответствующей инициативой выступил парламентский комитет по законодательству.

- В действующем законе никак не оговорена процедура обратной передачи, - заявил председатель комитета Денис Четырбок ("Единая Россия"). - Что если муниципалитет решил снова вернуть полномочия ИКМО на муниципальный уровень?

Для возвращения полномочий ИКМО муниципальный совет должен обратиться в Горизбирком не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий ТИК. В случае отсутствия такого обращения новый состав ТИК будет исполнять полномочия ИКМО до конца своей работы.

Еще одной поправкой комитета председателя ТИК обяжут сообщать о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении им должностных обязанностей.

Сергей Еремеев

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