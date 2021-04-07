ЕР приостанавливает членство в партии арестованного главы павловского Дома ветеранов Щербакова

В ходе грядущего заседания петербургского отделения "Единой России" будет поднят вопрос о приостановке членства директора петербургского Дома ветеранов № 1 Максима Щербакова в партии, известили в пресс-службе политорганизации.

Уточняется, что сделано это будет в соответствии с пунктом 4.4.4. устава ЕР.

В партии уточнили также, что распространенная в СМИ информация о том, что Щербаков является депутатом МО "Павловск", не соответствует действительности: свои полномочия он сложил в 2019 году.

Сегодня стало известно, что Щербаков пребывает под арестом по подозрению во взяточничестве.