Петербург получил почти 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил о поступлении двух партий вакцин во вверенный ему город. Количественные данные приводит пресс-служба Смольного.

Так, на Центральную фармбазу прибыли 13 700 доз препарата "ЭпиВакКорона", а также 24 600 – "ГамКовидВак" ("Спутник V").

"За все время в город поступило 594 442 дозы вакцины. Сформировался запас, достаточный для увеличения числа вакцинируемых. По телефону 122 каждый житель города может записаться на прививку в любое медицинское учреждение", - напомнил Беглов.

За всё время с начала массовой вакцинации в городе на Неве привились свыше 423 тысяч местных жителей, из них почти 305 тысяч полностью завершили двухнедельный курс.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.