Депутаты ЗакСа хотят отмечать День российского предпринимательства в Петербурге

Трое депутатов Законодательного собрания: Михаил Барышников ("Единая Россия"), Александр Рассудов (КПРФ) и Денис Четырбок ("Единая Россия") предложили внести День российского предпринимательства, отмечаемый 26 мая, в список праздников и памятных дат Петербурга.

По мнению авторов инициативы, включение памятника в перечень городских событий положительно скажется на предпринимательской сфере в городе и позволит увеличить бюджет города за счет развития экономики города. Законопроект, зарегистрированный 5 апреля, уже поддержал вице-губернатор Валерий Пикалев.

"Профессиональный праздник призван привлечь внимание к проблемам бизнеса, повысить статус и авторитет миллионов людей, занятых в сфере экономики и бизнеса, производстве товаров и услуг", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Еще одним аргументом включения праздника в список праздников и памятных дат Петербурга — возможность организовывать праздники и мероприятия, приуроченные к дате, за городской бюджет.

День российского предпринимательства — профессиональный праздник, отмечается 26 мая. Учрежден 18 октября 2007 года.

Константин Леньков

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