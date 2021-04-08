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11:27

Депутаты ЗакСа хотят отмечать День российского предпринимательства в Петербурге

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят отмечать День российского предпринимательства в Петербурге

Трое депутатов Законодательного собрания: Михаил Барышников ("Единая Россия"), Александр Рассудов (КПРФ) и Денис Четырбок ("Единая Россия") предложили внести День российского предпринимательства, отмечаемый 26 мая, в список праздников и памятных дат Петербурга.  

По мнению авторов инициативы, включение памятника в перечень городских событий положительно скажется на предпринимательской сфере в городе и позволит увеличить бюджет города за счет развития экономики города. Законопроект, зарегистрированный 5 апреля, уже поддержал вице-губернатор Валерий Пикалев

"Профессиональный праздник призван привлечь внимание к проблемам бизнеса, повысить статус и авторитет миллионов людей, занятых в сфере экономики и бизнеса, производстве товаров и услуг", — говорится в пояснительной записке законопроекта. 

Еще одним аргументом включения праздника в список праздников и памятных дат Петербурга — возможность организовывать праздники и мероприятия, приуроченные к дате, за городской бюджет. 

День российского предпринимательства — профессиональный праздник, отмечается 26 мая. Учрежден 18 октября 2007 года.  

Константин Леньков


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