КСП обнаружила многомиллиардные нарушения в деятельности Фонда капремонта

Специалисты Контрольно-счётной палаты отчитались о проверке финансовой деятельности Фонда капитального ремонта Петербурга. Руководил процессом, проходившем с октября по декабрь 2020 года, аудитор Юрий Шутов.

В целом КСП проверила документацию фонда и подведомственных ему учреждений в период с 2018 по 2020 год. За это время фонд потратил на ремонтные работы 13,5 млрд рублей. Из бюджета на эти цели было выделено 9,8 млрд рублей, от собственников помещений получено 3,6 млрд рублей.

В дополнение, в фонд поступило 2,3 млрд бюджетных рублей на оплату труда его сотрудников, аренду помещений, а также сторонние расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности.

Аудиторы установили, что ежегодно на счетах организации имелся неизрасходованный остаток. Так, по состоянию на 1 января, данная сумма составляла 5,19 млрд рублей. Деньги получены за счет взносов жителей Петербурга.

"Контрольно-счетная палата выявила значительные нарушения как со стороны Фонда, так и со стороны Жилищного комитета, в чьи обязанности входит формирование Региональной адресной программы и контроль за выполнением капитального ремонта жилищного фонда", - следует из отчёта КСП.

Отмечается, что Жилищный комитет допустил 14 нарушений на сумму 2,59 млрд рублей.

"Была завышена необходимая потребность средств в результате включения в Краткосрочный план капремонта на 2018 и 2019 год двух домов в Невском районе, которые подлежали расселению в 2017 году, и одного дома в Петроградском районе, который фактически не является многоквартирным домом", - представили пример в КСП.

Среди прочего, было также выявлено ненадлежащее планирование объёмов финансовой поддержки Фонда. К примеру, в плане не указали средства на страховые взносы, оплату госпошлин, приобретение ПО для компьютеров, печать и доставку квитанций.

Как итог, необходимая сумма в 165 млн рублей была взята из средств на капремонт.

"Комитет дважды – в конце 2018 и в конце 2019 годов – вносил изменения в Порядки предоставления субсидий Фонду и заключал дополнительные соглашения, согласно которым доля софинансирования определенных работ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга увеличивалась с 60% до 88% и с 50% до 95%", - отчитались аудиторы.

Кроме того, при увеличении доли софинансирования общий объем бюджетной субсидии не изменялся, а соответствующую разницу компенсировали за счет экономии, образовавшейся после расторжения договоров, исключения объектов из договоров и несвоевременного выполнения работ.

Таким образом, за несколько дополнительная финансовая нагрузка на бюджет Северной столицы составила 2,4 млрд рублей.

Плюс ко всему, следует из отчёта КСП, фонд допускал многочисленные нарушения при составлении отчетности об использовании субсидии и при расчете её эффективности.

"Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга отметила низкий уровень организации работ по проведению капитального ремонта", - констатировали в Контрольно-счётной палате.

Резюмируя отчёт, в КСП заключили, что никакие ремонтные работы в срок проведены не были, невзирая на внушительный объём финансирования фонда.

Отчётная документация направлена на изучение в Заксобрание Петербурга, градоначальнику Александру Беглову, в прокуратуру и МВД.

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