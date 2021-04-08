Суд оставил под домашним арестом четверых фигурантов "санитарного дела"

Городской суд Москвы не стал изменять меру пресечения для фигурантов "санитарного дела" Марии Алёхиной, Киры Ярмыш, Олега Степанова и Дмитрия Барановского, оставив их под домашним арестом, информирует "МБХ медиа".

"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения", - сообщили в инстанции.

Кроме того, сегодня должны рассмотреть апелляции на продление запрета определенных действий в отношении главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и сотрудника ФБК** Николая Ляскина.

"Никакой логики здесь нет. Само "санитарное дело" нелогичное, возбуждено вне требований закона. Мне неизвестно, почему суд принял такое решение. С точки зрения права объяснить мне это невозможно. В кассационном порядке подлежит обжалованию постановление", - представил свою позицию адвокат Алёхиной Даниил Берман.

Днём ранее, напомним, Любови Соболь, Олегу Навальному, Люсе Штейн и Константину Янкаускасу отменили домашний арест, наложив запрет на ряд действий: так, им нельзя выходить из квартиры с 20:00 по 06:00 следующего дня, общаться с лицами, проходящими по делу в качестве свидетелей, потерпевших, обвиняемых и подозреваемых.

* "Альянс врачей" выполняет в России функцию НКО-иноагента

** ФБК выполняет в России функцию НКО-иноагента