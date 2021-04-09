В Петербурге эвакуировали "Невский центр": в здании ищут бомбу

Правоохранители эвакуируют людей из петербургского торгового комплекса "Невский центр": на пульт полиции поступило анонимное сообщение о присутствии взрывоопасного объекта в здании, пишет "Фонтанка".

Граждан попросили покинуть территорию ТК в районе полудня.

В пресс-службе "Невского центра" подтвердили информацию о временном простое. Персонал и посетители были эвакуированы сразу после того, как на электронную почту пришло письмо с сообщением о якобы заложенной в здании бомбе.

"Сообщили в полицию. Идёт проверка здания на предмет наличия бомбы. Откроем ТК сразу после получения разрешения от правоохранительных органов", - сообщила в разговоре с изданием представитель торгового центра.

Добавим, накануне угрожающий взрывом аноним прервал работу 27 судов, три инстанции были эвакуированы.