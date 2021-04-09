Новым членом ТИК №35 оказалась потенциальная кандидатка в депутаты по этой же территории

Санкт-Петербургская избирательная комиссия одобрила назначение в члены территориального избиркома №35 Викторию Крылову, которую в комиссию выдвинула "Единая Россия". До этого Крылова подала документы на участие в праймериз партии - она намерена участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга по 11-му округу.

Этот округ находится на севере города, в него входят три муниципальных образования: "Шувалово-Озерки", №15 и часть "Парнаса", следует из постановления о схеме одномандатных избирательных округов по выборам в ЗакС. Согласно решению Горизбиркома о перечне территориальных комиссий, полномочия ТИК №35 распространяются на МО "Шувалово-Озерки".

Крылова в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что решит вопрос во избежания конфликта интересов.

- Я сейчас сама только узнала об этом решении. В связи с этим буду принимать меры, чтобы конфликта интересов не было, - сказала Крылова.

Подробнее комментировать ситуацию до общения со своим юристом член ТИК отказалась.

На сайте "Единой России" в разделе праймериз у Крыловой карточка с биографией и предвыборным плакатом. На нем изображен лозунг: "Хватит наблюдать, пора решительно действовать". В биографии Крыловой указано, что с 2017 по 2019 года она работала в муниципалитете "Купчино". Там член ТИК №35 и потенциальная кандидатка в депутаты была ведущим специалистом и главным редактором газеты "Вестник Купчино".

Ранее МО "Купчино" руководил Михаил Черепанов. Он планировал участвовать в муниципальных выборах в 2019 году и выдвинулся от "Единой России", но за две недели до голосования партия отозвала его выдвижение.

На сайте Черепанова есть страница, посвященная Виктории Крыловой. Там сказано, что девушка являлась руководителем пресс-центра муниципалитета и советником главы "Купчино".

Сейчас Крылова трудится педагогом-организатором в "Академии талантов" Петербурга, сказано в ее карточке на сайте "Единой России".

Напомним, сейчас все желающие могут подать документы на внутренний праймериз партии "Единая Россия". Информация о желающих поучаствовать в выборах публикуется на сайте политорганизации. Кто в итоге действительно будет выдвигаться от "Единой России" на выборах в Законодательное собрание и Государственную Думу по округам - решится на партийном голосовании в конце мая 2021 года.

София Саттарова / фото: pg.er.ru