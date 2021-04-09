Глава Выборгского района Гарнец подал документы на праймериз ЕР в ЗакС

Валерий Гарнец, уже восемь лет возглавляющий администрацию Выборгского района Петербурга, подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору будущих кандидатов в Законодательное собрание. Информация об этом размещена на официальном сайте праймериз.

Глава района претендует на выдвижение в 11-м избирательном округе, в территорию которого входит часть Выборгского района. Сейчас в Законодательном собрание этот округ представляет единоросс Михаил Погорелов. На данный момент конкурентами Гарнеца на партийном голосовании по 11-му округу являются муниципальные депутаты МО Константин Альхов (МО "Шувалово-Озерки"), Павел Виноградов (МО №15), Илья Мастеров (МО №15), Людмила Самуйлова (МО "Сампсониевское"), главный врач поликлиники №99 и бывший депутат "Сампсониевского" Александр Загородников, недавно вошедшая в состав ТИК№35 педагог "Академии талантов" Виктория Крылова, беспартийный начальник генплана и транспорта из ООО "ЕМС-майнинг" Алексей Кульбицкий, экс-кандидат в мундепы "Морских ворот" Вадим Мацко и экс-кандидат из МО "Шувалово-Озерки" Сергей Федотов.

Валерий Гарнец занимает пост главы Выборгского района с 1 августа 2013 года. Прежде он успел поработать в качестве заместителя главы Центрального (2008-2010 гг.) и Адмиралтейского (2012 год) районов.

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