18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:32

Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

фото ЗакС политика Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

Председатель партии "Яблока" Николай Рыбаков рассказал "Ведомостям" о планах на предстоящие в один день региональные и думские выборы, определив, что главная ставка будет делаться на "списочников". Демократам потребуется для их поддержки и раскрутки 1 млрд рублей, тогда как одномандатники должны будут сами изыскивать и собирать средства на свою кампанию. Вместе с однопартийцами Рыбаков убежден в неизбежности фальсификаций, но убежден он и в другом.

"Если все те люди, которые выходили на улицы в феврале, пойдут работать наблюдателями на выборы, то "Яблоко" будет представлена и в Законодательном собрании Петербурга, и в Государственной думе", - развернул политик свою мысль.

При этом никаких договоренностей с другими оппозиционными партиями "Яблоко" привычно не хочет заключать. Преимуществ для себя в разведении одномандатных округов между разными оппозиционными кандидатами соратники Рыбакова и он сам не находят.

"Я не вижу смысла. Я считаю заблуждением, что парламентские партии в Петербурге являются какими-то вегетарианскими людоедами. Если вы представляете партию Прилепина–Старикова, вы не являетесь ангелом. То же самое касается и всех остальных", - заявил он.

По словам Рыбакова, в ГД есть только одна политическая сила - "партия Владимира Путина", тогда как борьбу между собой парламентские партии в лучшем случае имитируют.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

17:14 Новую вакцину от коронавируса НИИ гриппа начнет тестировать осенью

16:32 Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

16:15 Мурманских "навальнистов" дискредитируют свастикой и оскорбительными листовками

15:30 Врио губернатора Ульяновской области распустил свое правительство

14:45 В редакции "Важных историй" прошел обыск в отсутствие журналистов

13:57 Защитники здания ВНИИБ вновь собрались на народном сходе

13:10 К матчам Евро в Петербурге решили не привлекать зарубежных волонтеров

12:25 Петиция в защиту портрета Хармса на его доме набирает популярность

11:30 По делу о злоупотреблении полномочиями задержали советника красноярского губернатора

11:07 В РФ подтвердились 8,7 тысяч новых случаев COVID-19, из них 699 - в Петербурге

10:05 Роман Анин отказался давать показания в СК

0:18 Главреда "Важных историй" Анина увезли на допрос после обыска в его квартире

9 апреля, 23:34 Глава Выборгского района Гарнец подал документы на праймериз ЕР в ЗакС

9 апреля, 20:54 Депутат Хованская хочет, чтобы малый бизнес в многоэтажках согласовывал свою работу с жильцами

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru