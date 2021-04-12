Кабмин запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг

Правительство России в 2021 году планирует запустить на портале госуслуг шесть новых суперсервисов, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

До конца года могут появиться такие сервисы, как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".

Суперсервисы на портале госуслуг - это комплексы услуг, которые группируются по жизненным ситуациям. При этом формате не придется подавать документы в бумажном виде и можно обойтись без личных походов в госорганы. К 2021 году на портале работали семь суперсервисов: к примеру, "Поступление в вуз онлайн", "Социальная поддержка онлайн", "Цифровое исполнительное производство" и другие.