Амосов поздравил петербуржцев с Днем космонавтики

Депутат Заксобрания Михаил Амосов на странице в Facebook поздравил петербуржцев с 60-летней годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.

По словам Амосова, когда Гагарин совершил первый полет в космос, ему было два года, и хотя сам день 12 апреля 1961 года депутат не помнит, зато помнит "многие последующие события, связанные с освоением космоса". Он напомнил, что в его родном районе находится НИИ Телевидения, ЦНИИ Робототехники, и многое для сферы сделали выпускники Политеха.

"Считаю, что могу в этот день с полным правом поздравить всех нас с 60-летием первого полёта человека в космос. С нашим Днём космонавтики!" - написал Амосов.

Напомним, Гагарин стал первым человеком в космосе. Его полет 12 апреля 1961 года длился 108 минут.

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