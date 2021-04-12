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14:28

Смольный не станет проводить проверку из-за опасений Макарова о строительстве "дома-гроба-2"

фото ЗакС политика Смольный не станет проводить проверку из-за опасений Макарова о строительстве "дома-гроба-2"

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев ответил на депутатский запрос фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании губернатору о проверке возможного возведения "дома-гроба-2" возле дома на Левашовском проспекте, 24. В своем ответе Пикалев сообщил, что не нашел оснований для проведения проверки. 

"Предпринятые исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения интересов Санкт-Петербурга при реализации инвестиционного проекта… <…> основания для проведения проверки законности решений и сделок, связанных с приобретением Обществом права собственности на Участок, отсутствуют", — говорится в ответе вице-губернатора. 

Из документа следует, что участок был приобретен ООО "Тайм" за 5,6 млн рублей, а с 2007 по 2015 год город получил 33,6 млн рублей по договору аренды участка на инвестиционных условиях. Планировалось, что на Левашовском проспекте до октября 2009 появится административно-торговый центр площадью 4,6 тысяч квадратных метров, но сроки сдачи проекта дважды переносились вплоть до 2015 года. 

Ранее, 31 марта Вячеслав Макаров анонсировал отправку депутатского запроса о проверке законности передачи земельного участка в частную собственность за 6 млн рублей. Макаров предположил, что на участке может появится новый жилой комплекс, подобный проекту ЖК Meltzer Hall на набережной реки Карповки, который председатель ЗакСа назвал "домом-гробом". 

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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