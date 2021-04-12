Романов просит генпрокурора взять расследование пожара на Невской мануфактуре на личный контроль

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов счел нужным высказаться о сильнейшем пожаре в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной, уже принесшем человеческие жертвы и продолжающемся по сию минуту. Единоросс ожидает, что генпрокурор Игорь Краснов возьмет расследование дела на личный контроль, в связи с чем написал чиновнику письмо.

"Необходимо провести комплексную проверку соблюдения собственником и арендаторами требований пожарной безопасности, а также проверку деятельности лиц, ответственных за надзор за соблюдением вышеназванных требований. <...> целесообразно также проверить, соблюдались ли владельцем и арендаторами здания государственные требования к использованию объектов, включенных в вышеназванный перечень (реестр домов-памятников КГИОП - прим. ЗАКС.Ру)", - говорится в документе.

Отметим, что во второй половине дня пламя перекинулось на соседний дом 7А по улице Тельмана, из-за чего всех жильцов пришлось эвакуировать. Полыхающую недвижимость у Невы тушат при помощи военных вертолетов, берущих воду из реки. Пожару присвоили наивысший, пятый ранг сложности, в течение дня он охватил площадь 10 тысяч кв. метров. При тушении огня погиб пожарный, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее возбужденное дело о причинении смерти по неосторожности взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Источник ТАСС рассказал, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Здание Невской мануфактуры было построено в середине XIX века и входит в реестр памятников регионального значения. Источники сообщали, что на Невской мануфактуре были "довольно серьезные нарушения требований пожарной безопасности", в том числе неисправные и отсутствующие элементы системы противопожарной защиты.