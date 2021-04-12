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18:59

Романов просит генпрокурора взять расследование пожара на Невской мануфактуре на личный контроль

фото ЗакС политика Романов просит генпрокурора взять расследование пожара на Невской мануфактуре на личный контроль

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов счел нужным высказаться о сильнейшем пожаре в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной, уже принесшем человеческие жертвы и продолжающемся по сию минуту. Единоросс ожидает, что генпрокурор Игорь Краснов возьмет расследование дела на личный контроль, в связи с чем написал чиновнику письмо.

"Необходимо провести комплексную проверку соблюдения собственником и арендаторами требований пожарной безопасности, а также проверку деятельности лиц, ответственных за надзор за соблюдением вышеназванных требований. <...> целесообразно также проверить, соблюдались ли владельцем и арендаторами здания государственные требования к использованию объектов, включенных в вышеназванный перечень (реестр домов-памятников КГИОП - прим. ЗАКС.Ру)", - говорится в документе.

Отметим, что во второй половине дня пламя перекинулось на соседний дом 7А по улице Тельмана, из-за чего всех жильцов пришлось эвакуировать. Полыхающую недвижимость у Невы тушат при помощи военных вертолетов, берущих воду из реки. Пожару присвоили наивысший, пятый ранг сложности, в течение дня он охватил площадь 10 тысяч кв. метров. При тушении огня погиб пожарный, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее возбужденное дело о причинении смерти по неосторожности взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Источник ТАСС рассказал, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Здание Невской мануфактуры было построено в середине XIX века и входит в реестр памятников регионального значения. Источники сообщали, что на Невской мануфактуре были "довольно серьезные нарушения требований пожарной безопасности", в том числе неисправные и отсутствующие элементы системы противопожарной защиты.

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