Участники картеля о поставке детского питания предстанут перед судом

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о картельном сговоре в сфере поставок детского питания на сумму более 594 млн рублей, направив соответствующие документа в Колпинский райсуд.

На скамье подсудимых окажутся шесть человек. Как полагают следователи, начальники трёх коммерческих компаний при помощи посредников и бывшего сотрудника администрации Колпинского района подписали незаконное соглашение, ограничивающее конкуренцию на рынке детского питания.

В период с 2017 по 2018 год они подавали согласованные заявки с намерением распределить между собой победы на конкурсах по определению поставщиков питания в детсады Колпинского района. За это время картель успел обогатиться на 594 млн рублей.