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13:11

Резник попросил деятелей культуры из Петербурга высказаться о ситуации с Навальным

фото ЗакС политика Резник попросил деятелей культуры из Петербурга высказаться о ситуации с Навальным

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник во вторник, 13 апреля, выложил на своем YouTube-канале видеообращение к знаменитым петербуржцам: актерам, режиссерам, музыкантам, телеведущим. Политик попросил их высказаться в защиту Алексея Навального, который держит голодовку в колонии в знак протеста против недопуска к нему врачей. 

"Я как депутат получаю множество обращений жителей Петербурга с одним вопросом: "Почему известные и уважаемые петербуржцы молчат?" В этих обращениях и боль, и надежда. В них звучат ваши имена", - заявил Резник.

Он сказал, что обращается к деятелям культуры, поскольку они пользуются уважением у народа и к их мнению прислушивается власть. 

"На наших глазах убивают Алексея Навального. Показательно. Демонстративно. Громко чавкая людоедскими челюстями. С особым садизмом и цинизмом. Я говорю об этом едва ли не на каждом заседании петербургского парламента. Думаю, что это мой долг. Но мой голос слабо слышен увы. Я не отношусь к властителям дум, как и почти весь депутатский корпус, ставший символом глупости, невежества и объектом заслуженных насмешек", - отметил депутат.

Свое выступление Резник закончил цитатой из книги Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол":

"Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе".

Обращение политик адресовал персонально 30 деятелям культуры. Среди них Олег Басилашвили, Борис Гребенщиков, Михаил Пиотровский, Лев Лурье, Дмитрий Нагиев, Эдита Пьеха, Иван Ургант, Константин Хабенский, Юрий Шевчук, Сергей Шнуров. 

Напомним, Навальный держит голодовку с 31 марта. Свое решение он объяснил невозможностью получить лекарства и встретиться с лечащим врачом. Политик жаловался на боли в спине и потерю чувствительности ног. Позже его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что у Навального были диагностированы две позвоночные грыжи и протрузия межпозвонкового диска. Сторонники оппозиционера сообщили, что с начала голодовки он потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию - 15 кг.  


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