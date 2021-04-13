Песков не исключил отключения в России Visa и MasterCard из-за санкций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что Россия может быть отключена от западных платежных систем на фоне недружественного отношения со стороны ряда государств, передает ТАСС.

Песков заявил, что в отношении России используются ограничения, "которые преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания" страны, и это "достаточно непредсказуемый процесс".

"Поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - подчеркнул Песков.

По мнению представителя Кремля, с учетом таких рисков лучше всего создавать системы, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги и тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности.

"То есть систем по укреплению суверенитета во всех областях экономики, банковского дела и так далее и тому подобное. Этот процесс происходит, вы знаете, что вот, когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир", - напомнил Песков.

Представитель Кремля заявил, что система "Мир" "уже достаточно окрепла", "уже появились страны, где этой системой можно пользоваться", и нет сомнений, что "эта система со временем получит распространение глобальное".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил, что Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем.