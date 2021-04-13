18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:43

Макарову пожаловались на "преждевременную" агитацию перед праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Макарову пожаловались на "преждевременную" агитацию перед праймериз "Единой России"

Член "Единой России" и кандидат на участие в предварительном голосовании партии Ирина Баханович обратилась к председателю регионального оргкомитета праймериз, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову из-за агитации своего потенциального конкурента, действующего депутата городского парламента Константина Чебыкина

Баханович рассказала об увиденном ей 11 апреля на улице Наличной билборде с фотографией Чебыкина. По ее словам, сведения о регистрации депутата кандидатом на праймериз на тот момент отсутствовали, а потому он не мог вести агитацию. Согласно положению о праймериз, "агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата предварительного голосования". 

Кандидатка попросила Макарова дать правовую оценку изложенной информации.

- Согласно положению, он должен быть кандидатом. Кандидат - это тот, кто был зарегистрирован решением оргкомитета, а решение о регистрации вывешивают в тот же день, когда его принимают, - прокомментировала ЗАКС.Ру Баханович. - Я лично отнесла свои документы 2 апреля и вечером того же дня появилась в списке на сайте. 

В положении о праймериз говорится, что оргкомитет принимает решение о регистрации кандидата в течение 5 дней с момента приема документов. Чебыкин рассказал ЗАКС.Ру, что билборд на улице Наличной появился 9 апреля, а выдвинулся на участие в праймериз он еще раньше. Почему его имя так долго не появлялось на сайте, депутат не знает. 

- Документы я подал установленным порядком на прошлой неделе, - сообщил Чебыкин. - У меня на руках есть уведомление о том, что мои документы приняты. Я сейчас звонил в партию, мне сказали, что у меня все идет установленным порядком. После того, как у меня приняли документы, я, как и написано в положении, дал разрешение на использование своей фотографии. 

Депутат отметил, что находится на связи с Баханович и хорошо к ней относится. 

- Не понимаю, почему она у меня не спросила, а сразу написал об этом в соцсетях, - удивился Чебыкин.

Заявительница объяснила ЗАКС.Ру, что как юрист и адвокат предпочитает официальные запросы и официальные ответы.   

Отметим, Баханович зарегистрировалась на участие в праймериз по 4-му одномандатному округу (Василеостровский район). Сейчас эту территорию в городском парламенте представляет Чебыкин.



Обновление: Информация о регистрации Чебыкина кандидатом появилась на сайте "Единой России" во второй половине дня 13 апреля. 

Фото Ирины Баханович


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:19 Иванова склоняется к выдвижению по 5-му округу ЗакСа и борьбе с Егоровым

12:55 "Фонтанка": Кандидаты от "Единой России" в Госдуму и ЗакС Петербурга могут сменить округа

12 апреля, 14:39 Заявившийся на праймериз Гарнец пока не решил, будет ли выдвигаться в ЗакС

10 апреля, 16:32 Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

9 апреля, 23:34 Глава Выборгского района Гарнец подал документы на праймериз ЕР в ЗакС

9 апреля, 13:54 Новым членом ТИК № 35 оказалась потенциальная кандидатка в депутаты по этой же территории

9 апреля, 12:20 Независимые мундепы определились с делегатами на Всероссийский Земский съезд

8 апреля, 21:19 Думские выборы по проторенной тропе ТИКов

8 апреля, 17:20 Четырбок и Цивилев подали документы на участие в праймериз "Единой России"

8 апреля, 13:15 Горизбирком одобрил смену партийных членов нескольких ТИК


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:24 ФСИН: Навальному провели полное медицинское обследование, состояние удовлетворительное

17:23 Погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного и его коллег представят к наградам

17:11 Муниципал: Мундеп МО "Сергиевское" сдал мандат после ухода из "Единой России"

16:46 ККИ сносит незаконные торговые павильоны в нескольких районах Петербурга

16:43 Депутат ЗакСа Иванова назвала закрытие границ с Турцией политическим решением

16:15 В воронежский штаб Навального пришла полиция: координатора увезли в отдел

15:56 Обращение депутатов ЗакСа Петербурга в СК об отравлении Кара-Мурзы направили в Москву

15:53 На главу Штаба Навального в Петербурге составили протокол за акцию 31 января

15:50 Обвинение запросило три года колонии экс-главе архангельского штаба Навального по делу о клипе Rammstein

15:26 Экс-глава района в Подмосковье Шестун стал фигурантом дела об угрозах суду

15:06 Из соцсетей единоросса Погорелова удалили праздничную фотографию депутата в костюме астронавта

14:59 Дмитриева предложила изъять "Невскую мануфактуру" у собственника

14:56 Неизвестные проникли в офис штаба Навального в Мурманске и изрисовали его свастикой

14:43 Макарову пожаловались на "преждевременную" агитацию перед праймериз "Единой России"

14:28 Профессора МФТИ Голубкина арестовали по подозрению в госизмене

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru