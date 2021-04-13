Представители малого и среднего бизнеса Петербурга обсудили ущерб от коронавируса

На пресс-конференции ИА "Росбалт" "Чем обернулась пандемия для петербургских предпринимателей" 13 апреля представители наиболее пострадавших во время пандемии отраслей бизнеса рассказали о проблемах, с которыми пришлось столкнуться предпринимателям. Среди спикеров выступили работники сфер туризма, индустрии красоты и фитнеса, а также рестораторы и отельеры. В завершении конференции депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова (КПРФ) поделилась своими идеями по восстановлению экономики.

Общественный омбудсмен ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова рассказала, что в марте прошлого года сфера красоты потеряла 100% дохода от торговых площадей в торговых центрах из-за ограничительных мер. Она отметила, что сообщение в СМИ о возврате к докризисным показателям не соответствуют действительности. По ее словам, показатели марта в 2020 году уже были ниже показателей 2019 года на 30-40%.

- Прошлый март уже был кризисным, уже с начала марта были отмены бронирования, приостановка деятельности общепита с 15 марта. Новости в СМИ сделали свое дело. Поэтому судить об оборотах и сравнивать обороты прошлого года я бы не стала, - рассказала Садыкова.

Мнение Садыковой поддержала представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти Наталья Борулько. Она сказала, что проблемы фитнес-индустрии те же, что и в индустрии красоты. После закрытия спортивных залов многие тренеры начали работать самостоятельно, забрав часть клиентов с собой. Она рассказала о недавнем включении фитнеса в перечень услуг, за которые можно получить налоговый вычет. Сейчас еще не известно, как будет реализован процесс получения вычета за фитнес услуги. Она также сообщила о необходимости включения фитнеса в ДМС И ОМС.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Кирилл Зиминов рассказал о проблемах ресторанного бизнеса. По его словам, справиться с упадком, вызванным пандемией, удалось немногим.

- Рынок очень сильно схлопнулся, падает средний чек. Мы видим полный зал, но средний чек этого зала значительно ниже, чем был раньше,- рассказал Зиминов.

По словам вице-президента ФРиО, хоть поддержка от государства и была, он ее просто не заметил. Она была не в том объеме, чтобы помочь кому-либо. Он рассказал, что справились только те рестораторы, которые смогли адаптироваться к условиям коронавируса. Например, запустили доставку.

Янина Гришина, председатель РОО "Содействие малому бизнесу", рассказала, что надзорные органы все равно продолжали загружать предпринимателей проверками, несмотря на запрет на внеплановые проверки объектов малого и среднего предпринимательства.

- У нас начала процветать борьба с проверяющими организациями, которые сменили табличку "проверка" на табличку "проверочные мероприятия", чтобы обойти федеральный закон на запрет на проверки. <...> Протоколы от 30 тысяч и выше предпринимателю приходят, наверное, в ежедневном формате, - рассказала Гришина.

Отдельно обсудили и прекращение авиаперелетов с Турцией с 15 апреля до конца мая из-за роста риска заболевания коронавирусом. На эту тему высказалась генеральный директор ТО "Петербургский магазин путешествий" Анна Твердохлебова. По ее мнению, ограничение перелетов в Турцию повлияет не только на тех, кто планировал провести там отпуск, но и лишит путешественников крупного транзитного узла, через который можно было попасть в другие страны, которые закрыты для россиян.

После доклада спикеров депутат ЗакСа Ирина Иванова представила три способа изменить упадническое состояние предпринимателей. Она считает, что ситуация изменится только после улучшения благосостояния населения. Для этого она предлагает полностью заморозить рост коммунальных платежей. Она считает, что остановить рост цен на товары может снижение НДС, а делить налог с товаров и услуг нужно между региональным и федеральным бюджетом. Она также поддержала идею с материальной поддержкой бедных слоев населения.

- Я за "вертолетные" выплаты населению. Особенно нищим слоям. Какой год мы боремся с бедностью, скажите пожалуйста? Давайте говорить о том, что должны быть эти выплаты и именно денежными средствами. Они должны быть адресные, - отметила Иванова.

Константин Леньков

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