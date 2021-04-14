Вишневский просит прокурора разобраться с осквернением памятника в Пушкине

Петербургский депутат Борис Вишневский спустя неделю после осквернения памятника "Формула скорби" в Пушкине, установленного в честь погибших в годы Великой Отечественной войны евреев, обратился к прокурору города Сергею Литвиненко. На это его сподвигла информация в открытых источниках, которая, как представляется Вишневскому, имеет отношение к вандалам. Характер оставленных ими ругательных ксенофобских надписей позволили политику предполагать, что речь идет об организации под названием "Этническое национальное объединение", имеюще репутацию неонацистской.

"Собственно, самый беглый осмотр ее телеграм-каналов и групп в социальных сетях это подтверждает. Портреты Гитлера, свастика, рассуждения о "жидах", - все на поверхности. И совершенно открыто идет набор сторонников, описываются механизмы обратной связи. Целый букет нарушений Конституции и законодательства", - отметил "яблочник"

При этом, сетует депутат в своем Telegram-канале, он наблюдает малую активность правоохранительных органов в рамках дела, возбужденного 6 апреля по уголовной статье "Вандализм".

"Самый настоящий экстремизм, без примесей. Но на него смотрят широко закрытыми глазами", - констатировал Вишневский, добавив, что к оппозиционерам власти относятся строже.

Тем временем, утром 14 апреля, ГУ МВД по Петербургу сообщило о раскрытии преступления и задержании подозреваемого. Им оказался 16-летний учащийся колледжа.

"Формулу скорби" установили в 1991 году. Пятью десятилетиями ранее в Пушкине представители еврейской общины стали жертвами напавших на СССР нацистов.

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