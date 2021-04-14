Депутат ЗакСа Бочков подал документы на праймериз единороссов

Депутат петербургского парламента Юрий Бочков, желающий в этом году переизбраться, направил свои документы для участия в праймериз "Единой России", которые назначены на неделю с 24 по 30 мая. Он рассматривает себя и как "списочник", и как одномандатник от округа №24, который захватывает весь Пушкинский район. Своим преимуществом Бочков считает то, что он коренной местный житель и хорошо знает насущные проблемы округа.

"Тесное взаимодействие с администрацией района, подведомственными учреждениями и муниципальными образованиями позволило влиять на принятие бюджета в стадии его формирования и корректировки для получения дополнительного финансирования района", - напомнил он о своей работе за последние пять лет.

Депутат также счел важным заметить, что с самого начала пандемии прошлой весной в районе открылся волонтерский центр "Единой России", помогавший, по словам Бочкова, всем нуждающимся категориям граждан и продолжающий помогать.

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