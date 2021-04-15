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10:56

Четырбок позвал Пиотровского на обсуждение законопроекта об уличных музыкантах

фото ЗакС политика Четырбок позвал Пиотровского на обсуждение законопроекта об уличных музыкантах

Парламентский комитет по законодательству планирует завтра, 16 апреля, обсудить поправки к законопроекту, регламентирующему деятельность уличных музыкантов, сообщил у себя в Telegram-канале депутат Заксобрания Денис Четырбок.

Инициатива "забуксовала" в сентябре 2020 года, пройдя первое чтение.

"Комитет рассмотрит концепцию поправки к законопроекту об уличных музыкантах. К обсуждению приглашены участники профильной рабочей группы, а также вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский", - поделился Четырбок.

Депутаты, напомним, предлагают определить перечень мест в Петербурге, где артисты смогут легально выступать, получив предварительное согласование с чиновниками. Четырбок, как инициатор законопроекта, уверен, что закон спасет музыкантов от задержаний полицией. Сразу несколько парламентариев восприняли идею скептически, посчитав, что городские власти пытаются регулировать вопросы, которые в этом не нуждаются. Оппозиционные депутаты считают, что пресекать правонарушения можно, если кто-то играет слишком громко или слишком поздно, но отправлять артистов в специально отведенные места не стоит.

Скептически восприняли идею парламентария и сами музыканты.


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