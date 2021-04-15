Четырбок позвал Пиотровского на обсуждение законопроекта об уличных музыкантах

Парламентский комитет по законодательству планирует завтра, 16 апреля, обсудить поправки к законопроекту, регламентирующему деятельность уличных музыкантов, сообщил у себя в Telegram-канале депутат Заксобрания Денис Четырбок.

Инициатива "забуксовала" в сентябре 2020 года, пройдя первое чтение.

"Комитет рассмотрит концепцию поправки к законопроекту об уличных музыкантах. К обсуждению приглашены участники профильной рабочей группы, а также вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский", - поделился Четырбок.

Депутаты, напомним, предлагают определить перечень мест в Петербурге, где артисты смогут легально выступать, получив предварительное согласование с чиновниками. Четырбок, как инициатор законопроекта, уверен, что закон спасет музыкантов от задержаний полицией. Сразу несколько парламентариев восприняли идею скептически, посчитав, что городские власти пытаются регулировать вопросы, которые в этом не нуждаются. Оппозиционные депутаты считают, что пресекать правонарушения можно, если кто-то играет слишком громко или слишком поздно, но отправлять артистов в специально отведенные места не стоит.

Скептически восприняли идею парламентария и сами музыканты.

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