Левые силы устроили акцию протеста под окнами администрации президента

В Москве, у здания президентской администрации, сторонники левых взглядов провели легальную акцию протеста, превратив ее во встречу с депутатами Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым. У госучреждения, как сообщает сайт "Левого фронта", собралось порядка ста человек.

Участники встречи выражали протест против того, как организованы выборы в единый день голосования в сентябре на территории Москвы. В частности, говорится о том, что в 36 из 128 ТИКов столицы левым оппозиционерам не дали членства с правом решающего голоса. Кроме того, используя плакаты, активисты требовали отмены трехдневного голосования, считая их удобным условием для совершения масштабных фальсификаций. Звучало, наконец, требование отставки председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Ранее в том же формате активисты собирались с депутатами у здания ЦИК, точно так же не встречая претензий со стороны полиции.

фото: "Левый фронт"