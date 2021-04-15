18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

15:25

Депутаты ЗакСа Сергеева и Погорелов подали документы на праймериз ЕдРа

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа Сергеева и Погорелов подали документы на праймериз ЕдРа

Депутаты петербургского парламента Михаил Погорелов и Вера Сергеева подали заявления для участия в праймериз единороссов с тем, чтобы вновь баллотироваться в региональные депутаты. Погорелов готовится идти и в качестве "списочника", и в качестве одномандатника по округу №11, откуда он избрался в 2016 году. Эта территория частично захватывает Выборгский район и включает в себя исторические районы Шувалово-Озерки и Парнас. Вспоминая о сделанном для жителей за последние пять лет, он называет благоустройство по 18 адресам и помощь социальной сфере.

"В рамках развития системы здравоохранения для 12 медицинских учреждений было приобретено высокотехнологическое оборудование, а также произведены ремонтные работы. Для образовательных учреждений, в числе которых 41 детский сад, 24 школы, дома детского творчества, колледжи, выполнены ремонт помещений и оснащение современным техническим оборудованием. Это 57 интерактивных комплексов, 107 интерактивных парт, 77 единиц компьютерной техники", - перечислил Погорелов.

В свою очередь, Вера Сергеева намерена баллотироваться только в качестве "списочника" от территориальной группы №7 (это, в частности, район Пискаревки, где она ранее возглавляла одноименный муниципалитет).

"Я провела более 600 личных приёмов граждан, на которых в живом диалоге жители озвучивали различные вопросы и проблемы. С гордостью могу отметить, что из числа поступивших письменных обращений 80% было решено положительно", - отметила единоросс.

Праймериз пройдут с 24 по 30 мая.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:53 КГИОП снабдит управляющие компании Петербурга книгами о витражах

17:45 Заявки на участие в праймериз ЕР подали только 50% от общего числа единороссов в Госдуме

17:14 Эсеры хотят унифицировать понятие многодетности по всей стране

17:11 Резник снова дал показания в Следственном комитете

17:02 Вишневский обратился к вице-губернатору Соколову с просьбой обсудить будущее Конюшенного ведомства

16:59 В комздраве рассказали о COVID-смертях в ходе прививочной кампании

16:28 ФБК* выпустил расследование о "даче Путина" на Валдае

16:28 США ввели санкции в отношении одной из крупнейших российских интернет-компаний

16:27 Суд запросит у МИДа документы, позволившие включить петербургскую художницу в список иноагентов

15:50 СЖ Петербурга отнесся к преследованию редакции DOXA как к запрету на профессию

15:25 Депутаты ЗакСа Сергеева и Погорелов подали документы на праймериз ЕдРа

15:08 ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов

14:51 Пиотровский возглавил оргкомитет по подготовке к "Алым парусам"

14:31 Активистке из Иванова назначили обязательные работы из-за призыва регистрироваться на сайте "Свободу Навальному!"

13:59 Яшин: Приговор Соболь не закроет ей возможность баллотироваться в ГД

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru