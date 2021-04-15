Депутаты ЗакСа Сергеева и Погорелов подали документы на праймериз ЕдРа

Депутаты петербургского парламента Михаил Погорелов и Вера Сергеева подали заявления для участия в праймериз единороссов с тем, чтобы вновь баллотироваться в региональные депутаты. Погорелов готовится идти и в качестве "списочника", и в качестве одномандатника по округу №11, откуда он избрался в 2016 году. Эта территория частично захватывает Выборгский район и включает в себя исторические районы Шувалово-Озерки и Парнас. Вспоминая о сделанном для жителей за последние пять лет, он называет благоустройство по 18 адресам и помощь социальной сфере.

"В рамках развития системы здравоохранения для 12 медицинских учреждений было приобретено высокотехнологическое оборудование, а также произведены ремонтные работы. Для образовательных учреждений, в числе которых 41 детский сад, 24 школы, дома детского творчества, колледжи, выполнены ремонт помещений и оснащение современным техническим оборудованием. Это 57 интерактивных комплексов, 107 интерактивных парт, 77 единиц компьютерной техники", - перечислил Погорелов.

В свою очередь, Вера Сергеева намерена баллотироваться только в качестве "списочника" от территориальной группы №7 (это, в частности, район Пискаревки, где она ранее возглавляла одноименный муниципалитет).

"Я провела более 600 личных приёмов граждан, на которых в живом диалоге жители озвучивали различные вопросы и проблемы. С гордостью могу отметить, что из числа поступивших письменных обращений 80% было решено положительно", - отметила единоросс.

Праймериз пройдут с 24 по 30 мая.

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