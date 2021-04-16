18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16 апреля, 14:56

В СПбГУ ответили Вишневскому на запрос об отчислении активистки "Весны"

фото ЗакС политика В СПбГУ ответили Вишневскому на запрос об отчислении активистки "Весны"

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский получил ответ руководства СПбГУ об отчислении студентки журфака, сотрудницы "Команды 29" и активистки движения "Весна" Елены Скворцовой из вуза, ответ парламентарий опубликовал в соцсетях. 

Первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова указала, что студентам дают две попытки погасить академическую задолженность, при второй попытке созывается комиссия. Если студент получает при пересдаче незачет или неудовлетворительную оценку, а также если не гасит академзадолженность в установленные сроки, тогда его отчисляют за академическую неуспеваемость, пояснила Лаврикова.

Проректор заявила, что в СПбГУ соблюдаются эти требования и что всем студентам предоставляют возможность ликвидировать академическую задолженность.

"При этом случается и так, что уже на выпускном курсе при прохождении последней промежуточной аттестации обучающиеся показывают неудовлетворительные результаты при пересдаче той или иной дисциплины во второй раз и подлежат отчислению из СПбГУ", - заключила Лаврикова.

Депутаты Борис Вишневский и Максим Резник направили обращения руководству СПбГУ по поводу отчисления Скворцовой в конце марта. Напомним, об отчислении Скворцовой с журфака стало известно 22 февраля. За месяц до этого она участвовала в акции протеста в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в битье окон в офисе "Единой России". Скворцова рассказывала, что в январе неожиданно выяснилось, что издание, в котором она печаталась, перестало соответствовать нужным критериям и ей срочно нужно было перепройти практику.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:23 Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

10:41 Анохин объявил об уходе из "Единой России"

17 апреля, 17:04 Вишневский и представитель ККИ встретились с защитниками Полежаевского парка

17 апреля, 13:26 Депутаты ЗакСа и муниципалитетов Петербурга присоединились к заявлению в защиту редакторов журнала DOXA

16 апреля, 20:29 Вишневский: В сквере Николая Львова будут митинговать только те, кто рядом с ним живет

16 апреля, 17:10 Депутаты Заксобрания предложили запретить осужденным получать гонорары за интервью

16 апреля, 16:57 "Молодого Шнурова отодвинут в сторону": В ЗакСе обсудили поправки в закон об уличных музыкантах

16 апреля, 15:42 Депутат Цивилев просит ГИБДД проверить сервисы аренды самокатов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:03 На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

16:28 Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

15:58 Суд согласился допросить полицейского по делу Пивоварова о "нежелательной организации"

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:43 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

15:23 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

15:00 В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

14:58 Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

13:52 Попова сообщила о формировании сибирского и северо-западного штаммов коронавируса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru