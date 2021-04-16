18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16 апреля, 15:42

Депутат Цивилев просит ГИБДД проверить сервисы аренды самокатов

фото ЗакС политика Депутат Цивилев просит ГИБДД проверить сервисы аренды самокатов

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") направил обращение на имя начальника ГИБДД по Петербургу Алексея Семенова с просьбой проверить скорость самокатов в сервисах аренды и возможность отнести их к категории мопедов. Об этом Цивилев сообщил на своей странице "ВКонтакте". 

Депутат обеспокоен максимальной скоростью современных электросамокатов. По словам Цивилева, такие транспортные средства могут развивать большую скорость, что может быть опасным для пешеходов. 

"Многие пользователи электросамокатов ездят по тротуару, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь и жизнь окружающих опасности. Несколько столкновений с пешеходами уже произошло и имело плачевные последствия", - говорится в обращении. 

Цивилев в своем обращении ссылается на определение "мопед", под которое означает транспорт с электродвигателем максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Для управления таким средством передвижения необходима категория прав "М". 

- Смертность в городе так и не снижается, остается на уровне 200 человек в год при ДТП. Один из факторов риска – это электросамокаты. Транспорт развивается, в правилах он никак не прописан, но вот эти массивные самокаты, которые везде выставляются, – когда они ездят по тротуарам, могут насмерть сбить пешехода, - рассказал Цивилев. 

По мнению депутата, лица до 16 лет не должны пользоваться электросамокатами, а передвигаться следует по дорогам общего пользования, а не по тротуарам. Он отметил, что водители должны использовать защиту и знать правила дорожного движения. 

Ранее урегулировать движение электросамокатов и сегвеев хотели в ЛДПР. В своем обращении к Минтрансу они просили ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч и обязать пользователей этих средств передвижения ездить только по велодорожкам. 

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:23 Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

10:41 Анохин объявил об уходе из "Единой России"

17 апреля, 17:04 Вишневский и представитель ККИ встретились с защитниками Полежаевского парка

17 апреля, 13:26 Депутаты ЗакСа и муниципалитетов Петербурга присоединились к заявлению в защиту редакторов журнала DOXA

16 апреля, 20:29 Вишневский: В сквере Николая Львова будут митинговать только те, кто рядом с ним живет

16 апреля, 17:10 Депутаты Заксобрания предложили запретить осужденным получать гонорары за интервью

16 апреля, 16:57 "Молодого Шнурова отодвинут в сторону": В ЗакСе обсудили поправки в закон об уличных музыкантах

16 апреля, 14:56 В СПбГУ ответили Вишневскому на запрос об отчислении активистки "Весны"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:03 На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

16:28 Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

15:58 Суд согласился допросить полицейского по делу Пивоварова о "нежелательной организации"

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:43 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

15:23 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

15:00 В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

14:58 Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

13:52 Попова сообщила о формировании сибирского и северо-западного штаммов коронавируса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru