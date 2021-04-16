Депутат Цивилев просит ГИБДД проверить сервисы аренды самокатов

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") направил обращение на имя начальника ГИБДД по Петербургу Алексея Семенова с просьбой проверить скорость самокатов в сервисах аренды и возможность отнести их к категории мопедов. Об этом Цивилев сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Депутат обеспокоен максимальной скоростью современных электросамокатов. По словам Цивилева, такие транспортные средства могут развивать большую скорость, что может быть опасным для пешеходов.

"Многие пользователи электросамокатов ездят по тротуару, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь и жизнь окружающих опасности. Несколько столкновений с пешеходами уже произошло и имело плачевные последствия", - говорится в обращении.

Цивилев в своем обращении ссылается на определение "мопед", под которое означает транспорт с электродвигателем максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Для управления таким средством передвижения необходима категория прав "М".

- Смертность в городе так и не снижается, остается на уровне 200 человек в год при ДТП. Один из факторов риска – это электросамокаты. Транспорт развивается, в правилах он никак не прописан, но вот эти массивные самокаты, которые везде выставляются, – когда они ездят по тротуарам, могут насмерть сбить пешехода, - рассказал Цивилев.

По мнению депутата, лица до 16 лет не должны пользоваться электросамокатами, а передвигаться следует по дорогам общего пользования, а не по тротуарам. Он отметил, что водители должны использовать защиту и знать правила дорожного движения.

Ранее урегулировать движение электросамокатов и сегвеев хотели в ЛДПР. В своем обращении к Минтрансу они просили ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч и обязать пользователей этих средств передвижения ездить только по велодорожкам.

Константин Леньков

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